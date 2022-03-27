Майже 600 українських лікарень отримають Starlink

Швидкісний інтернет забезпечить зв'язок із медзакладами навіть у зоні бойових дій

Українським медичним закладам та установам у сфері охорони здоров’я передано 590 станцій супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Станції глобальної супутникової системи Starlink уже розгортаються в закладах охорони здоров‘я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв’язку. В умовах війни це надзвичайно важливо», – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, системи Starlink будуть використовуватися закладами охорони здоров’я під час відключення або за появи проблем з основою мережею. Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово немає зв’язку.

Забезпечити лікарні системи Starlink вдалося завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я з Міністерством цифрової трансформації.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

28 лютого цього року перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України.

Нагадаємо, російські хакери атакують супутникові термінали Starlink, які Маск передав Україні.

Як відомо, винахідник і один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск підтримав Україну. Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.

До слава, Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

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