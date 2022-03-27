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    Події в Україні

    У Львові затримали чоловіків, котрих підозрюють у роботі на окупантів (фото)

    Чоловік знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль - У Львові затримали чоловіків, котрих підозрюють у роботі на окупантів (фото)
    Чоловік знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль
    фото: Патрульна поліція Львівської області/Facebook

    Вони фіксували пересування військових та фільмували потрапляння ракет у ціль

    У Львові затримали двох чоловіків, котрих підозрюють у роботі на російських окупантів. Про це інформує патрульна поліція області.

    Так, на проспекті Чорновола правоохоронці зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

    Крім того, патрульні прямуючи на місце потрапляння ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті знайшли фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери.

    Особи затримані і передані Службі безпеки України.

    Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

    Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.

    Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.

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    Теги: росія окупанти війна Львів обстріл автомобіль Україна поліція окупація час #stoprussia
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    У Львові затримали чоловіків, котрих підозрюють у роботі на окупантів (фото)