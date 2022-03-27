У Львові затримали чоловіків, котрих підозрюють у роботі на окупантів (фото)

Чоловік знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль

Вони фіксували пересування військових та фільмували потрапляння ракет у ціль

У Львові затримали двох чоловіків, котрих підозрюють у роботі на російських окупантів. Про це інформує патрульна поліція області.

Так, на проспекті Чорновола правоохоронці зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

Крім того, патрульні прямуючи на місце потрапляння ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті знайшли фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери.

Особи затримані і передані Службі безпеки України.

Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.