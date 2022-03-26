Російські хакери атакують супутникові термінали Starlink, які Маск передав Україні
Ілон Маск зазначив, що зламати Starlink хакерам не вдається
За даними ЗМІ, російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. Ілон Маск заявив, що атакували і супутникові термінали Starlink, які він передав Україні. Про це Маск написав у Twitter.
Ілон Маск зазначив, що зламати Starlink хакерам не вдається.
«Starlink, принаймні, поки що чинив опір усім спробам злому та глушіння», – заявив Маск.
Як відомо, винахідник і один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск підтримав Україну. Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.
Нагадаємо, Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.
Крім того, Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні».
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Нагадаємо, що на початку березня Київ отримав 12 пристроїв глобальної супутникової системи Starlink для об’єктів критичної інфраструктури.