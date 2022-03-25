Росіяни в паніці скуповують антидепресанти

Росіяни змітають з полиць аптек препарати іноземного виробництва

Через введені проти РФ санкції і відходом з російського ринку деяких виробників ліків росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними і протизаплідними засобами. Про це повідомляє Reuters.

Дані про продажі, зібрані аналітичною компанією DSM Group, показали, що за два тижні (з 28 лютого по 13 березня) росіяни купили в аптеках 270,5 млн лікарських засобів на 98,6 млрд рублів ($1,04 млрд). Це можна порівняти з даними продажів за весь січень, коли росіяни купили в аптеках 288 млн товарів на 100 млрд рублів.

Останні дані свідчать про зростання попиту на препарати іноземного виробництва. Зокрема, різко зріс попит на антидепресанти, снодійне, інсулін, протиракові й серцеві препарати, гормони та протизаплідні засоби.

У деяких російських виробників ліків також виникають проблеми з пошуком інгредієнтів, необхідних для виробництва їх продукції.

До слова, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

Канада запровадила санкції проти членів ради федерації РФ, а також розпочала процес обмеження експорту до Росії деяких чутливих товарів та послуг.

Швейцарська компанія Nestle заявила, що її продукція KitKat і Nesquik не буде представлена на російському ринку через війну в Україні.