Ілон Маск адаптує Starlink для України

Супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб. Про це повідомив Ілон Маск.

«Оновлюємо програмне забезпечення для зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Увімкнено мобільний роумінг, тому антена може підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу», – написав Маск.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.



Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle.