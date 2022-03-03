Ілон Маск адаптує Starlink для України

Starlink запрацює в Україні

Супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб. Про це повідомив Ілон Маск.

«Оновлюємо програмне забезпечення для зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Увімкнено мобільний роумінг, тому антена може підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу», – написав Маск.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.



Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що Маск відправить до України ще нову партію Starlink.

«Очікуємо в найближчий час нову партію Starlink, а поки Ілон Маск відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Також увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу. Все це допоможе нашим героям бути на зв’язку!», – написав міністр.

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