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    Ілон Маск адаптує Starlink для України

    Маск відправить до України ще нову партію Starlink - Ілон Маск адаптує Starlink для України
    Маск відправить до України ще нову партію Starlink
    фото з відкритих джерел

    Starlink запрацює в Україні

    Супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб. Про це повідомив Ілон Маск.

    «Оновлюємо програмне забезпечення для зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Увімкнено мобільний роумінг, тому антена може підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу», – написав Маск.

    Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що Маск відправить до України ще нову партію Starlink.

    «Очікуємо в найближчий час нову партію Starlink, а поки Ілон Маск відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Також увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу. Все це допоможе нашим героям бути на зв’язку!», – написав міністр.

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    Теги: інтернет Ілон Маск SpaceX Михайло Федоров
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    Ілон Маск адаптує Starlink для України