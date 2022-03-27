На Луганщині під час бойових дій загинув львівський оператор

Юрій Олійник працював на 24 каналі, але у перші дні війни пішов воювати

У російсько-українській війні загинув військовий, який у мирний час працював оператором 24 каналу, Юрій Олійник

Про це в соцмережі повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Під час бойових дій з російськими окупаційними військами на Луганщині загинув львівський відеооператор і фотограф, працівник 24 каналу і сайту Zaxid.net Юрій Олійник. Він був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, які виконували завдання в зоні бойових дій. Йому було 39 років», – ідеться у повідомленні Spilka News.

Відомо, що Олійник загинув 23 березня на сході України. Воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.

Юрій Олійник був ветераном АТО, воював на Донеччині у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції 24 каналу. Захоплювався фотографією і походами в гори.

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