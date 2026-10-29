Лубінець повідомив про завершення розмінування в Олешках: конвой готовий до відправлення

Українська, американська та російська делегації зібралися для координації гуманітарної місії

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині завершили розмінування маршрутів для гуманітарної місії. Конвой із допомогою вже сформований і готовий до відправлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, гуманітарний вантаж планують доставити до центральної лікарні міста. Там цивільні зможуть отримати необхідну допомогу.

Окремо організують евакуацію жителів, які хочуть виїхати з Олешок. Відповідна можливість буде доступна до 14:00 із забезпеченням необхідних заходів безпеки. Після 14:30 розпочнеться роздача гуманітарної допомоги тим, хто залишиться.

Лубінець також повідомив, що представники України, США та Росії вже зібралися для узгодження подальших дій. До висвітлення гуманітарної операції долучилися журналісти трьох країн.

«Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп. Наша спільна мета – доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто», – зазначив омбудсман.

Він подякував Меланії Трамп за участь у досягненні гуманітарних домовленостей та наголосив, що робота над їх реалізацією триває.

Уранці 29 жовтня «Главком» писав, що в Олешках тривало розмінування визначених маршрутів і формування гуманітарного вантажу. За словами омбудсмана, на той момент режим тиші діяв уже 54 години без зафіксованих порушень.

Того ж дня українська делегація на чолі з Лубінцем вирушила в напрямку Олешок. Пізніше Давид Арахамія повідомив про прибуття спільної делегації України, США та Росії до пункту гуманітарної місії.

Водночас Financial Times повідомляла, що евакуаційний маршрут може пролягати через тимчасово окупований Крим або територію Росії. Механізм подальшого повернення людей на підконтрольну Україні територію залишався неуточненим.