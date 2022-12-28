Мер Лебедина звернувся в СБУ через те, що в школу міста прийшов Дід Мороз

Своє звернення Бакликов попросив вважати заявою про вчинення злочину, а також провести відповідні перевірки та дати належну оцінку діям посадових осіб

Місцевий голова міста Лебедин, що на Сумщині, Олександр Бакликов написав звернення до СБУ через новорічне свято у місцевій школі, на яке запросили Діда Мороза.

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За словами мера, безумовно, що діти повинні мати радість, свята, подарунки. Але є певні межі, які не можна переступати.

«23 грудня 2022 року, на восьмому році війни з російською імперією (!!!), у комунальному навчальному закладі Лебединської міської ради відбувся радянсько-агітаційний шабаш під назвою «Святковий квест від Діда Мороза», – повідомив Бакликов.

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У міського голови склалося враження, що організатори та спонсори цього «свята» взагалі існують у паралельному світі і мріють про повернення до «радянських» часів та традицій. Адже використання цих персонажів комуністичною пропагандою було започатковано у часи запровадження жорстких репресій проти української нації.



«Організатори цього «дійства» «забули», що з 24 лютого кацапськими бандами було вбито близько тисячі безневинних українських дітей, які вже ніколи не будуть святкувати Різдво та Новий Рік. Ще вони «забули», що десятки тисяч залишилися сиротами, а ще сотні тисяч були примусово вивезені окупантами у РФ. Ницість проведення новорічного свята у такому форматі вражає», – підкреслив мер Лебедина.

Своє звернення він попросив вважати заявою про вчинення злочину, а також провести відповідні перевірки та дати належну оцінку діям посадових осіб виконавчого комітету Лебединської міської ради, з'ясувати, хто це організовував та брав участь у проведенні.

Також Олександр Бакликов додав, що війна триває на всіх фронтах і на ідеологічному також.

Очільник міста прикріпив скріншоти джерел інформації. Варто зауважити, що після одного його дзвінка для уточнення інформації, усі публікації були видалені. Проте, на думку Бакликова, відповідним службам не буде важко їх відновити.

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Нагадаємо, раніше мешканці Лебедина та небайдужі люди долучилися до розчищення міста від руїн – сотні людей відновлюють посічений ракетами Лебедин (відео).