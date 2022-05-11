Як сотні людей відновлюють посічений ракетами Лебедин (відео)

Мешканці Лебедина та небайдужі люди долучилися до розчищення міста від руїн

Наразі Лебедин схожий на великий вулик

Рятувальники ДСНС України показали, що відбувається сьогодні у місті Лебедин Сумської області, що постраждав внаслідок обстрілів російськими військами.

Нині посічений російськими ракетами Лебедин на Сумщині схожий на великий вулик: сотні небайдужих і працьовитих людей цілими днями виносять, заносять, вивозять, розбирають, розчищають, відчищають зруйновані рашистами будівлі. Про це йдеться у відео, оприлюдненому ДСНС.

Серед тих, хто долучився до відновлення Лебедина, економісти, водії, льотчик-випробувач, столяри, студенти і навіть іноземці. «Усіх їх об'єднала та мотивує безумовна любов до своєї країни, а також... А що іще їх мотивує – вони самі вам розкажуть у цьому відео», – зазначили рятувальники.

Як відомо, навіть після звільнення від окупантів Сумщина потерпає від обстрілів з боку РФ.

Так, 9 травня ворог завдав удару по Сумщині.

Увечері 10 травня противник теж обстріляв дві області з території Росії.

Також після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа.