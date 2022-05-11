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    Події в Україні

    Як сотні людей відновлюють посічений ракетами Лебедин (відео)

    Мешканці Лебедина та небайдужі люди долучилися до розчищення міста від руїн - Як сотні людей відновлюють посічений ракетами Лебедин (відео)
    Мешканці Лебедина та небайдужі люди долучилися до розчищення міста від руїн
    фото: скріншот із відео

    Наразі Лебедин схожий на великий вулик

    Рятувальники ДСНС України показали, що відбувається сьогодні у місті Лебедин Сумської області, що постраждав внаслідок обстрілів російськими військами.

    Нині посічений російськими ракетами Лебедин на Сумщині схожий на великий вулик: сотні небайдужих і працьовитих людей цілими днями виносять, заносять, вивозять, розбирають, розчищають, відчищають зруйновані рашистами будівлі. Про це йдеться у відео, оприлюдненому ДСНС.

    Серед тих, хто долучився до відновлення Лебедина, економісти, водії, льотчик-випробувач, столяри, студенти і навіть іноземці. «Усіх їх об'єднала та мотивує безумовна любов до своєї країни, а також... А що іще їх мотивує – вони самі вам розкажуть у цьому відео», – зазначили рятувальники.

    Як відомо, навіть після звільнення від окупантів Сумщина потерпає від обстрілів з боку РФ.

    Так, 9 травня ворог завдав удару по Сумщині.

    Увечері 10 травня противник теж обстріляв дві області з території Росії.

    Також після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Як сотні людей відновлюють посічений ракетами Лебедин (відео)