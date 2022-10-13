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Мер Львова дав поради, що робити українцям, щоб пережити зиму (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мер Львова дав поради, що робити українцям, щоб пережити зиму (відео) 
Пора подбати про буржуйки та дрова, каже Садовий
скріншот із відео

Окупанти нищать енергоструктуру, тож українці мусять подумати про альтернативні способі обігріву 

Мер Львова Андрій Садовий каже, що масованими обстрілами 10 та 11 жовтня ворог розкрив свої плани: рашисти за мінусових температур будуть нищити українські енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру. Тож Садовий дав поради, як діяти у випадку виходу з ладу комунальних структур.

За словами міського очільника, пора облаштовувати пункти обігріву в укриттях, ставити печі та запасати дрова. Це врятує, поки комунальники працюватимуть над відновленням мереж. Також він просить львів'ян та всіх українців економити електроенергію.  

«Уявіть, якби такі обстріли були не 10 жовтня, а 10 грудня. Прохання ставити буржуйки в укриттях, там, де це можливо, вже не здається таким дивним. Тепер плани агресора стали зрозумілими. Він зробить все, щоб ця зима була надскладною для нас. Входимо в режим надзвичайної ситуація, яка буде тривати до кінця війни. Росіяни отримують задоволення, створюючи біду», – сказав Садовий.

Мер Львова просить людей разом подбати про облаштування своїй будинків та сховищ, укриттів.

Нагадаємо, рашисти масованими обстрілами пошкодили третину енергоструктури України. Відтак українцім слід рідготуватися до можливих перебоїв із електропостачанням, водою та газом. 

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Теги: українці росіяни рашисти Львів ворог відео

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