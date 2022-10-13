Головне за ніч: обстріл Київщини і Миколаєва та резолюція ООН

Генасамблея ООН засудила спробу Росії анексувати окуповані території України

Пропонуємо вам головні новини ночі 13 жовтня, які ви могли проспати.

Обстріл Миколаєва

Вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.

За словами міського голови декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

«Після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами», – повідомив Сєнкевич.

Атака дронами на Київщині

У четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. Приліт був по одній із громад області.

«Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж», – повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Резолюція Генасамблеї ООН

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 – проголосували проти.

Проти голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія.

Британія надасть Україні ракети для американських Nasams

Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.

Ракети, які будуть використовуватися з обіцяними США системами протиповітряної оборони Nasams, можуть використовуватися для захисту від подальших ракетних ударів Росії.

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.