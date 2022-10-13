Обстріл Миколаєва: з-під завалів врятували дитину, ще сімох людей шукають (фото) 

11-річна дитина шість годин провела під уламками будівлі

У Миколаєві 11-річного хлопчика дістали з-під завалів будинка, шукають ще сімох людей. Місто у ніч на 13 жовтня зазнало масованого обстрілу ракетами типу С-300, повідомив очільник обласної військової адміністрації області Віталій Кім.

«Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів витягли 11-річного хлопчика. Дитина шість годин провела під завалами, зараз їй надається медична допомога. Продовжуються пошуки ще семи людей», – повідомив він.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.