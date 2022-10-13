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Обстріл Миколаєва: з-під завалів врятували дитину, ще сімох людей шукають (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Миколаєва: з-під завалів врятували дитину, ще сімох людей шукають (фото) 
Окупанти вгатили по місту ракетами С-300 
фото: Віталій Кім/Telegram

11-річна дитина шість годин провела під уламками будівлі 

У Миколаєві 11-річного хлопчика дістали з-під завалів будинка, шукають ще сімох людей. Місто у ніч на 13 жовтня зазнало масованого обстрілу ракетами типу С-300, повідомив очільник обласної військової адміністрації області Віталій Кім.  

«Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів витягли 11-річного хлопчика. Дитина шість годин провела під завалами, зараз їй надається медична допомога. Продовжуються пошуки ще семи людей», – повідомив він. 

Обстріл Миколаєва: з-під завалів врятували дитину, ще сімох людей шукають (фото)  фото 1
Обстріл Миколаєва: з-під завалів врятували дитину, ще сімох людей шукають (фото)  фото 2

Нагадаємо, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

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Теги: обстріл Миколаїв місто

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