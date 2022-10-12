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Розвідка з’ясує всіх причетних. Зеленський відреагував на обстріли Нікополя та Авдіївки

Альона Боженко
glavcom.ua
Розвідка з’ясує всіх причетних. Зеленський відреагував на обстріли Нікополя та Авдіївки
Зеленський прокоментував обстріли Нікополя та Авдіївки
фото: Офіс президента

Президент пообіцяв, що Україна притягне до відповідальності кожного, хто винен в обстрілах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка з’ясує всіх причетних до ракетних обстрілів Нікополя (Дніпропетровська область) та Авдіївки (Донецька область). Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

«Вкрай жорсткою залишається ситуація у всіх районах які межують з передовою. У ніч на сьогоднішній день окупанти обстріляли Нікополь з «Градів» і ствольної артилерії. Серед поранених дитина, дівчинка 2016 року народження, дуже важке поранення», – заявив президент.

Також Зеленський згадав і про сьогоднішній обстріл центрального ринку в Авдіївці, внаслідок якого загинуло 7 осіб, ще 12 отримали поранення.

«Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена та всі деталі», – додав Зеленський.

За його словами, Україна притягне до відповідальності кожного, хто винен в обстрілах.

«Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю й ката – від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази. Не забудемо, до речі, й про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресії, усі, хто закликає до вбивств й заохочує знущання з наших людей, відповідатимуть на рівні з убивцями й катами», – зазначив президент.

Як повідомлялося, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами. Внаслідок нічної атаки росіян на Нікополь Дніпропетровської області, шестирічна дівчинка залишилася без ніг, а її маму тяжко поранено. 

Також 12 жовтня російські загарбники атакували Авдіївку Донецької області. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 12 отримали поранення

Теги: Україна росіяни розвідка президент правосуддя поранення окупанти обстріл

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