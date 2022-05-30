Зачистка: мер Мелітополя назвав можливі причини ранкового вибуху

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибух у центрі окупованого міста

Міський голова Мелітополя не виключає, що ранковий вибух у центрі окупованого міста влаштували самі ж росіяни, щоб позбутися псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Про це Іван Федоров сказав сьогодні під час брифінгу, передає «Укрінформ».

Федоров також підтвердив, що внаслідок вибуху є постраждалі.

«Є декілька версій того, що відбулось вранці. Вибух відбувся в центральній частині міста Мелітополя, поруч з будівлею так званого «голови» військової адміністрації, якого призначили рашисти. Біля його будівлі відбувся вибух. Є точно постраждалі. Кількість зараз уточнюється. Перш за все, я гадаю, що це рашисти роблять зачистку колаборантів, які не досить гарно виконують те, що вони обіцяли. Це ми бачили в Енергодарі і Токмаку, і Мелітополі", – сказав він.

Мер Мелітополя також розглядає другу версію – це результат роботи партизанського руху, який діє у місті.

«Є великий спротив, і громадянське суспільство об'єднується з силовими структурами, але цю версію ми почуємо від наших структур. Зараз рашистами йде перевірка всіх об'єктів, які знаходяться поруч з місцем вибуху. Вони шукають терористів. Вони вже оголосили, що це терористичний акт. Але ми багато разів чули те, що під ногами рашистів горітиме земля», – сказав Федоров.

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, вранці стався вибух у Мелітополі біля будівлі, що належить призначеному росіянами «губернатору» Запорізької області Євгену Балицькому.

Як відомо, Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації з кінця лютого.

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