  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Зачистка: мер Мелітополя назвав можливі причини ранкового вибуху
рус
    Події в Україні

    Зачистка: мер Мелітополя назвав можливі причини ранкового вибуху

    Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Мелітополі наразі уточнюється - Зачистка: мер Мелітополя назвав можливі причини ранкового вибуху
    Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Мелітополі наразі уточнюється
    фото: Facebook Федорова

    Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибух у центрі окупованого міста

    Міський голова Мелітополя не виключає, що ранковий вибух у центрі окупованого міста влаштували самі ж росіяни, щоб позбутися псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Про це Іван Федоров сказав сьогодні під час брифінгу, передає «Укрінформ».

    Федоров також підтвердив, що внаслідок вибуху є постраждалі.

    «Є декілька версій того, що відбулось вранці. Вибух відбувся в центральній частині міста Мелітополя, поруч з будівлею так званого «голови» військової адміністрації, якого призначили рашисти. Біля його будівлі відбувся вибух. Є точно постраждалі. Кількість зараз уточнюється. Перш за все, я гадаю, що це рашисти роблять зачистку колаборантів, які не досить гарно виконують те, що вони обіцяли. Це ми бачили в Енергодарі і Токмаку, і Мелітополі", – сказав він.

    Мер Мелітополя також розглядає другу версію – це результат роботи партизанського руху, який діє у місті.

    «Є великий спротив, і громадянське суспільство об'єднується з силовими структурами, але цю версію ми почуємо від наших структур. Зараз рашистами йде перевірка всіх об'єктів, які знаходяться поруч з місцем вибуху. Вони шукають терористів. Вони вже оголосили, що це терористичний акт. Але ми багато разів чули те, що під ногами рашистів горітиме земля», – сказав Федоров.

    Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, вранці стався вибух у Мелітополі біля будівлі, що належить призначеному росіянами «губернатору» Запорізької області Євгену Балицькому.

    Як відомо, Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації з кінця лютого.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зачистка: мер Мелітополя назвав можливі причини ранкового вибуху