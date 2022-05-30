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    Події в Україні

    У центрі окупованого Мелітополя, де живе «гауляйтер» Запорізької області, прогримів вибух

    За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждала родичка псевдогубернатора Запорізької області - У центрі окупованого Мелітополя, де живе «гауляйтер» Запорізької області, прогримів вибух
    За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждала родичка псевдогубернатора Запорізької області
    фото: РИА-Мелитополь

    Вибух сколихнув місто приблизно о 7.50

    У центрі окупованого росіянами Мелітополя сьогодні, 30 травня, вранці стався потужний вибух, повідомляє місцеве видання «РИА-Мелитополь».

    За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ «Квартал», де розташована багатоповерхівка, у якій проживає псевдогубернатор Запорізької області, призначений окупантами, Євген Балицький.

    Видання припускає, що може йтися про диверсію.

    Зазначається, що після вибуху у центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму. У місті вулицями їздить військова техніка, виють сирени.

    Також з’являється інформація про поранених внаслідок вибуху. Зокрема, в інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева – дочка покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора – зрадника України Євгена Балицького.

    Вибух у Мелітополі 30 травня

    Вибух у Мелітополі 30 травня

    Як повідомляють очевидці, оточено центральну площу Мелітополя, де і знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація росіян та колаборантів.

    Нагадаємо, раніше у тимчасово захопленому Мелітополі українські спецслужби провели вдалу операцію – залишили рашистів без ланцюжка постачання.

    Також раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області діють партизани, які знищують рашистів. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, партизани вже ліквідували щонайменше 100 окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У центрі окупованого Мелітополя, де живе «гауляйтер» Запорізької області, прогримів вибух