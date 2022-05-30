У центрі окупованого Мелітополя, де живе «гауляйтер» Запорізької області, прогримів вибух

Вибух сколихнув місто приблизно о 7.50

У центрі окупованого росіянами Мелітополя сьогодні, 30 травня, вранці стався потужний вибух, повідомляє місцеве видання «РИА-Мелитополь».

За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ «Квартал», де розташована багатоповерхівка, у якій проживає псевдогубернатор Запорізької області, призначений окупантами, Євген Балицький.

Видання припускає, що може йтися про диверсію.

Зазначається, що після вибуху у центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму. У місті вулицями їздить військова техніка, виють сирени.

Також з’являється інформація про поранених внаслідок вибуху. Зокрема, в інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева – дочка покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора – зрадника України Євгена Балицького.

Вибух у Мелітополі 30 травня

Як повідомляють очевидці, оточено центральну площу Мелітополя, де і знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація росіян та колаборантів.

Нагадаємо, раніше у тимчасово захопленому Мелітополі українські спецслужби провели вдалу операцію – залишили рашистів без ланцюжка постачання.

Також раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області діють партизани, які знищують рашистів. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, партизани вже ліквідували щонайменше 100 окупантів.

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