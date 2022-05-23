У Мелітополі ЗСУ провели успішну спецоперацію: окупантам паралізували доставку зброї

Згодом спецслужби повідомлять, яких саме втрат зазнали росіяни

У тимчасово захопленому Мелітополі Українські спецслужби провели вдалу операцію – залишили рашистів без ланцюжка постачання. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

«Військові, спецслужби та партизани з Мелітополя провели вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Вона стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих територій», – зазначив мер.

Він повідомив, що трохи згодом спецслужби повідомлять, яких саме втрат зазнали росіяни.

За словами Федорова, це вже четверта вдала робота українських спецслужб у місті.

Водночас мирні жителі бачать, що українські захисники ціляться лише у російських військових, а цивільне населення – не рухають. Це руйнує міф російської пропаганди, адже окупанти лякають людей саме «розправою» від Збройних Сил України.

Федоров також розповів про те, як в Мелітополі та інших тимчасово окупованих територіях діє партизанський рух. Чиновник наголосив, що він – дуже ризикований.

«Росіяни обшукують будинки, забирають у підвали та допитують цілі родини. Однак супротив дуже великий, люди готові йти на цей ризик», – наголосив Федоров.

Раніше в окупованому Мелітополі партизани «прибрали» сотню рашистів.