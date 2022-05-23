  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Мелітополі ЗСУ провели успішну спецоперацію: окупантам паралізували доставку зброї

    У Мелітополі ЗСУ провели успішну спецоперацію: окупантам паралізували доставку зброї
    фото: Генштаб ЗСУ

    Згодом спецслужби повідомлять, яких саме втрат зазнали росіяни

    У тимчасово захопленому Мелітополі Українські спецслужби провели вдалу операцію – залишили рашистів без ланцюжка постачання. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

    «Військові, спецслужби та партизани з Мелітополя провели вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Вона стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих територій», – зазначив мер.

    Він повідомив, що трохи згодом спецслужби повідомлять, яких саме втрат зазнали росіяни.

    За словами Федорова, це вже четверта вдала робота українських спецслужб у місті.

    Водночас мирні жителі бачать, що українські захисники ціляться лише у російських військових, а цивільне населення – не рухають. Це руйнує міф російської пропаганди, адже окупанти лякають людей саме «розправою» від Збройних Сил України.

    Федоров також розповів про те, як в Мелітополі та інших тимчасово окупованих територіях діє партизанський рух. Чиновник наголосив, що він – дуже ризикований.

    «Росіяни обшукують будинки, забирають у підвали та допитують цілі родини. Однак супротив дуже великий, люди готові йти на цей ризик», – наголосив Федоров.

    Раніше в окупованому Мелітополі партизани «прибрали» сотню рашистів.

    Читайте також: У Криму загарбники розгортають додаткові зенітні ракетні дивізіони – Генштаб
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Мелітополі ЗСУ провели успішну спецоперацію: окупантам паралізували доставку зброї