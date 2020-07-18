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    Два «болти» на одному перехресті. Машини однієї служби таксі влаштували ДТП (фото)

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    ДТП сталася на перехресті вулиць Жилянської і Симона Петлюри - Два «болти» на одному перехресті. Машини однієї служби таксі влаштували ДТП (фото)
    ДТП сталася на перехресті вулиць Жилянської і Симона Петлюри

    На щастя, окрім авто ніхто не постраждав

    У Києві на перехресті вулиць Жилянської і Симона Петлюри сталася ДТП. За дивним збігом обставин аварія сталася з вини автомобілів однієї служби таксі.

    Знімки аварії в мережі оприлюднив фотограф Олександр Гусєв.

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    В соцмережі, навіть запропонували «конкурс» на кращий коментар події.

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    Нагадаємо, 10 липня, на з’їзді з вулиці Богатирської в Оболонському районі Києва в бік Вишгорода сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками.

    Як повідомлялося, у Дніпрі поліція затримала водія, який підозрюється у тому, що вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинуло троє людей.

    До слова, 5 липня у Черкасах маршрутка протаранила пожежну машину, що їхала на виклик (відео).

    6 липня у Польщі сталося ДТП за участю двох пасажирських автобусів та мікроавтобуса, серед поранених є дві українки. Наразі життю громадянок України загрози нема.

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