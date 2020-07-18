У поліція розповіли нові подробиці жахливого ДТП під Одесою (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В рамках провадження призначено низку експертиз Фото: Національна поліція

За попередніми даними, причиною трагедії стало те, що «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса – Рені, де загинули шестеро людей та госпіталізовані ще троє.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені. В автомобілі «ВАЗ» їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони – колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули на місці пригоди. У зустрічному напрямку, до с. Приморське Кілійського району, на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п’ятеро членів родини з Ізмаїла. 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє – у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли автомобіль «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу.

ДТП сталася у суботу, 18 липня, о восьмій ранку поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району. Серед трьох госпіталізованих – дитина 2018 р.н., уточнили в поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В рамках провадження призначено низку експертиз.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі.

14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі – 2 місяці під вартою.

За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.

Як повідомлялося, стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.

Читайте також: