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    У поліція розповіли нові подробиці жахливого ДТП під Одесою (відео)

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    В рамках провадження призначено низку експертиз - У поліція розповіли нові подробиці жахливого ДТП під Одесою (відео)
    В рамках провадження призначено низку експертиз
    Фото: Національна поліція

    За попередніми даними, причиною трагедії стало те, що «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу

    Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса – Рені, де загинули шестеро людей та госпіталізовані ще троє.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    «Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені. В автомобілі «ВАЗ» їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони – колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули на місці пригоди. У зустрічному напрямку, до с. Приморське Кілійського району, на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п’ятеро членів родини з Ізмаїла. 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє – у лікарні», – йдеться у повідомленні.

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    У поліція розповіли нові подробиці жахливого ДТП під Одесою (відео)
    У поліція розповіли нові подробиці жахливого ДТП під Одесою (відео)
    Фото: Національна поліція

    Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли автомобіль «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу.

    ДТП сталася у суботу, 18 липня, о восьмій ранку поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району. Серед трьох госпіталізованих – дитина 2018 р.н., уточнили в поліції.

    За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    В рамках провадження призначено низку експертиз.

    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

    За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі. 

    14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі – 2 місяці під вартою.

    За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

    Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.

    Як повідомлялося, стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.

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