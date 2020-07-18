Особлива пенсія: хто з українців і скільки зможе отримати



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Повна або часткова втрата здоров’я дає людині право на отримання статусу непрацездатного і оформлення пенсії по інвалідності

Пенсію в Україні виплачують при особливих обставинах, і її розмір залежить від різних факторів

Пенсію в Україні нараховують людям з інвалідністю, причому для її отримання також потрібен страховий стаж. І така вимога не залежить від групи, але має прямий зв'язок з тим, в якому віці людина повністю або частково втратила працездатність. Також розмір виплат пов'язаний з групою інвалідності - першої, другої або третьої.

А ось період, в який була отримана інвалідність - до працевлаштування, під час або після закінчення - не має значення при призначенні пенсійних виплат, але є нюанси, пише lawportal.

Якщо людина отримала інвалідність внаслідок трудового каліцтва або ж профзахворювання, то стаж до уваги не йде.

Але в той же час для інвалідів першої, другої і третьої групи загального захворювання обов'язково наявність певного страхового стажу. Тут все залежить від віку, коли була отримана інвалідність, і яка група присвоєна людині.

Якщо ж інвалідність була отримана після досягнення пенсійного віку, то пенсію по інвалідності можна оформити за наявності 15 років страхового стажу. А якщо достатньої кількості років немає, тоді людині призначать соціальну допомогу. Вонао, як правило, дорівнює прожитковому мінімуму для осіб які втратили працездатність (1712 грн станом на 1 липня). Для цього звертатися потрібно не в ПФУ, а до місцевого управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання, простіше кажучи - соцзабез.

Пенсія по інвалідності призначається довічно або ж на весь період інвалідності. А безстроково отримуватимуть пенсії по інвалідності можуть українці, які досягли пенсійного віку.

Величина такої пенсії залежить від групи інвалідності:

особи з інвалідністю 1 групи отримуватимуть 100% пенсії за віком,

особи з інвалідністю 2 групи - 90% пенсії за віком,

особи з інвалідністю 3 групи - 50% пенсії за віком.

Якщо ж у людини з інвалідністю 2 і 3 групи є необхідний страховий стаж, то розмір її пенсії може дорівнювати пенсії за віком. Знову ж таки, тут має значення вік, в якому інвалідність була встановлена.

Втрата працездатності під час строкової військової служби дає право отримати пенсію по інвалідності і при відсутності необхідного страхового стажу.

Збільшити розмір виплат людям з інвалідністю можуть деякі надбавки: на догляд або на утриманців, додаткові пенсії, індексації, пенсії за особливі заслуги перед Україною (якщо людина з інвалідністю має на них право).

50 грн надбавки буде на догляд особам з інвалідністю I групи, одиноким інвалідам II групи, а також одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку.

150 гривень - непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких перебувають неповнолітні діти. При цьому доплатять на кожну дитину.

Раніше стало відомо, скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень.

Зазначимо, що 8 липня уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

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