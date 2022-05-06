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    Події в Україні

    Окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів – розвідка (аудіо)

    Окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів – розвідка (аудіо)
    фото: Головне управління розвідки

    У перехопленій розмові військовослужбовець РФі, пояснює дружині, що легкопоранені, насправді 200-ті (вбиті)

    Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як. Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші: «Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – поскаржився окупант.

    Багато ненормативної лексики (аудіо 18+)

    Як повідомлялося, окупанти нищать власну техніку, аби не воювати з українцями. Також в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом». Раніше повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів – розвідка (аудіо)