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СБУ повідомила про підозру топорганізаторам фейкових «референдумів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру топорганізаторам фейкових «референдумів»
Зрадники забезпечили проведення заходів, які імітували підготовку та проведення «волевиявлення» населення
фото: пресслужба СБУ

Колаборанти заявляли про необхідність приєднання частини території України до РФ

Слідчі Служба безпеки України зібрали доказову базу на ще 26 топорганізаторів фейкового референдуму у Донецькій та Луганській областях України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, у колабораційній діяльності підозрюються ще троє «високопосадовців» окупаційної адміністрації на Луганщині:

  • Карякін Олексій – «голова» так званої «общественной палаты ЛНР»;
  • Мірошниченко Денис – «голова» так званого «народного совета ЛНР»;
  • Хорошилов Дмитро – «перший заступник голови» так званого «народного совета ЛНР».

Наразі цим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Вказані особи забезпечили проведення заходів, які імітували підготовку та проведення «волевиявлення» населення.

Задокументовано, що голова «общественной палаты ЛНР» направив звернення до псевдоочільника «ЛНР» Леоніда Пасічника з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Луганської області «референдуму» щодо приєднання до РФ на правах адміністративно-територіальної одиниці.

У свою чергу «голова «народного совета ЛНР» Мірошниченко провів засідання цього незаконного органу, під час якого шляхом голосування було прийнято «закон» про «референдум» та «постанову» щодо його призначення.

«Перший заступник голови «народного совета ЛНР» Хорошилов, разом з іншими «депутатами», взяв участь у засіданні та проголосував за проведення «референдуму».

Ці особи неодноразово публічно закликали до проведення антиукраїнського «референдуму» та заявляли про необхідність приєднання частини території України до РФ.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, якого визнали винним у державній зраді. 

Теги: населення закон референдум

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