ФСБ заявила про затримання у Криму учасників «українського добровольчого батальйону»

Спецслужба заявила, що затримані у 2017 році вступили до «кримськотатарського добровольчого батальйону»

У РФ заявили, що затриманим загрожує ув’язнення на тривалий термін

Сьогодні російська ФСБ повідомила про затримання двох учасників «кримськотатарського добровольчого батальйону» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«ФСБ заявила про затримання у Криму одразу двох учасників «українського національного батальйону», – йдеться в повідомленні.

Затримані – громадяни України 1996 та 1999 років народження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спецслужба заявила, що чоловіки у 2017 році вступили до «кримськотатарського добровольчого батальйону» імені Номана Челебіджіхана. Тепер Росія погрожує їм ув’язненням на довгий термін.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.