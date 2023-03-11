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Міндовкілля підрахувало збитки, завдані війною: сума шокує

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міндовкілля підрахувало збитки, завдані війною: сума шокує
Зазнало руйнувань Оскільське водосховище
фото: Мінекології/Facebook

Через дії окупантів лише довкіллю Харківщини вже завдано шкоди на майже 346 млрд грн

За попередніми підрахунками, загалом шкода довкіллю, завдана війною, складає уже понад 2 трлн грн. Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Гречаник під час виїзного засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради у Харкові.

Гречаник наголосив, що ворог обов’язково понесе відповідальність за руйнування.

«Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить рф за скоєне. Щодня продовжуємо встановлювати нові факти шкоди і руйнувань. За попередніми підрахунками, загалом шкода довкіллю складає уже понад 2 трлн грн: це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. Росія провокує кліматичну кризу, ядерну – через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну. Відплата неминуча. І важливо, що у нас є міжнародна підтримка», – зазначив Гречаник.

Через дії окупантів лише довкіллю Харківщини вже завдано шкоди на майже 346 млрд грн. Матеріальна шкода знищення природно-заповідного фонду, забруднення водних ресурсів та загибелі тварин – майже 4 млрд грн.

Через обстріли окупантів та руйнування Оскільського водосховища під загрозою опинилось забезпечення Донбасу прісною водою. Руйнування гідроспоруди завдало непоправної шкоди регіональному ландшафтному парку «Червонооскільський». Українські екологи визнали знищення водосховища однією з найбільших змін у довкіллі, що сталася через російсько-українську війну.

Нещодавно було завершено розмінування гідроспоруди, а розбір завалів продовжується досі. Триває робота з пошуку ресурсів для відновлення водосховища.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що прокуратурою розслідуються випадки навмисної чи випадкової шкоди природному середовищу. «Фіксуємо й аналізуємо усі злочини у сфері екології, атаки на промислові об’єкти, нафтобази», – сказав він.

Теги: екологія Мінекології війна Харківщина

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