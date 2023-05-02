У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського

У Казахстані депутатка пішла з посади після коментаря про президента України

Депутат масліхату (ради) Алма-Ати від партії Amanat Ганна Башинська склала повноваження після того, як у коментарі закликала президента України Володимира Зеленського напасти на Туреччину. Про це повідомляє видання Forbes.kz.

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«Дорогі друзі! Я не хочу своїми діями викликати тінь на миролюбну політику нашої країни. За ці дні я багато чого обміркувала і глибоко розумію почуття всіх, хто засуджує мій вчинок. Ще раз хочу наголосити, що мій коментар був недоречним у світлі сьогоднішніх непростих подій. Тим самим створивши складну ситуацію в очах суспільства. У зв'язку з цим я повністю поділяю офіційну позицію партії. Усвідомлюючи особисту відповідальність, я ухвалюю рішення про складання депутатських повноважень. Щиро прошу вибачення у всіх співвітчизників та однопартійців за допущену помилку. Бажаю всім добра та миру», – написала ввечері 2 травня на своїй сторінці у Facebook депутатка Ганна Башинська.

Скандал розгорівся після того, як у суботу, 29 квітня, на сторінці «DW російською» у Facebook було опубліковано пост, в якому йшлося таке: «Контрнаступ передбачає повернення анексованого Криму під контроль України, заявив [президент України] Володимир Зеленський». Анна Башинська написала коментар під цим постом «Краще до Туреччини, пане Зеленський! Там тепло цілий рік».

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Пізніше депутатка, мабуть, видалила свій коментар. І залишила пост-вибачення на своїй сторінці в соцмережі, в якому зазначила, що «необдумано написала коментар до заяви президента України», «цілком не те мала на увазі, написавши про Туреччину» і вибачилася перед братським турецьким народом. «Я бажаю лише миру народам України та Росії. Вибачте, це моя помилка. Я не маю права коментувати цю ситуацію, у нас є своя країна, і я, як депутат, має насамперед думати про її благополуччя. Я дуже перепрошую перед нашими громадянами та партійцями», – написала Ганна Башинська 30 квітня.

Голова Алма-Атинської міської філії партії «Аманат» Станіслав Канкуров також наголосив, що думка Башинської не відображає точку зору політичної сили.

Нагадаємо, Україна планує контрнаступ і вірить, що їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Крим під свій контроль. Про це в інтерв’ю скандинавському виданню Yle сказав президент України Володимир Зеленський.

Водночас президент додав, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї. «Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення», – заявив він. Зеленський також зазначив, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.