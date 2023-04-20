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Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії
Лише в українській частині Чорного моря зафіксовано 150 смертей дельфінів
Фото: EPA/UPG

Під загрозою – 35% біорізноманіття Європи

Приблизно 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів опинилися на межі вимирання через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко.

За його словами, під загрозою – 35% біорізноманіття Європи. Зокрема, понад 120 водно-болотних видів птахів, які оберігаються Угодою про збереження афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA). 

Посадовець підкреслив, що наслідки дій російських окупантів вже спостерігають жителі Болгарії та Туреччини, де фіксується масова загибель дельфінів. 

Крім того, лише в українській частині Чорного моря зафіксовано 150 смертей дельфінів. Відомо про три види сімейства дельфінів, які перебувають на межі вимирання, додав заступник міністра.

Також під загрозою опинилися всі 28 видів кажанів, зареєстрованих в Україні та занесених до Червоної книги.

Нагадаємо, що військові злочинці РФ вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова.

До слова, Міндовкілля підрахувало, що шкода довкіллю, завдана війною, складає уже понад 2 трлн грн.

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Теги: тварини рослини природа війна росія

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