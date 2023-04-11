Витік секретних документів: Єгипет планував постачання ракет до РФ – ЗМІ

По завершенню візиту Блінкена до Каїру, міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до Москви на переговори з російськими лідерами

Як повідомляє The Washington Post, секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».

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Повідомляється, що у частині секретного документа, який датується від 17 лютого 2023 року, підсумовуються ймовірні розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани про постачання до Росії артилерійських снарядів і пороху. У документі Сісі доручає чиновникам тримати у таємниці виробництво і постачання ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».

Washington Post отримав документ з масиву зображень секретних файлів, розміщених у лютому і березні на Discord, популярному серед геймерів додатку для спілкування в чаті. Раніше про документ не повідомлялося.

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Представник уряду США, який говорив з виданням на умовах анонімності, заявив, що «нам нічого не відомо про виконання цього плану». «Ми не бачили, щоб це (поставки з Єгипту до РФ ракет – ред.) відбувалося», – додав він.

Washington Post наголошує, що «надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, незважаючи на поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад $1 млрд. на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки».

У документі, пише видання, прямо не сказано, чому Росія зацікавлена у придбанні ракет, але її військові витрачають величезну кількість боєприпасів, а уряд США стверджує, що Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди, а Китай розглядає можливість робити те ж саме.

Американський сенатор Кріс Мерфі, який є членом Комітетів у закордонних справах та з питань асигнувань, розповів, що «Єгипет є одним з наших найстаріших союзників на Близькому Сході», а тому «якщо це правда, що Сісі таємно будує ракети для Росії, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно замислитися над станом наших відносин».

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Сара Маргон, директорка з питань зовнішньої політики Фундації «Відкрите суспільство» і єдина номінантка адміністрації Байдена на найвищу посаду в Державному департаменті з прав людини, заявила, що «навмисний продаж і постачання ракет російському уряду, який вчинив такі відверті військові та інші жорстокі злочини, просто виходить за рамки дозволеного, особливо для нібито близького союзника США».

Як відзначає Washington Post, у документі описується, що 1 лютого Сісі сказав людині, яка згадується як Салах аль-Дін, що працівникам заводу слід повідомити, що снаряди призначені для єгипетської армії.

Салах ад-Дін це, припускає газета, – це, швидше за все, Мохаммед Салах ад-Дін, державний міністр з питань військового виробництва.

Запропонований РФ порох, про який згадується у документі, походив би з «Фабрики 18» – так називається хімічний завод, що існує вже кілька десятиліть, пише видання.

За даними видання, у документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що він «накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це найменше, що Єгипет може зробити, щоб віддячити РФ за допомогу, надану раніше». Крім того, у документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що росіяни сказали йому, що готові «купити що завгодно». З документу не зрозуміло, якою саме була попередня російська допомога, відзначає видання.

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У документі, за інформацією Washington Post, також цитуються слова президента Єгипту про те, що він розглядає можливість продажу Китаю «звичайних товарів», щоб звільнити місце для «більшого виробництва Sakr 45». Йдеться про 122-мм снаряди, які виробляються в Єгипті.

У документі прямо не сказано, чи були ракети, які мали б вироблятися для Росії, саме «Sakr 45», але такі ракети були б сумісні з російськими реактивними системами залпового вогню «Град», наголошує видання.

«Хоча в документі не вказано, як уряд США отримав деталі обговорень, частина інформації, що міститься в нещодавно оприлюднених документах, схоже, походить від радіолокаційної розвідки, яка за допомогою технічних засобів перехоплює повідомлення. Уряд США вже давно має широкі можливості для підслуховування та перехоплення комунікацій іноземних лідерів», – пише WP.

Зазначається, що розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Єгипту під час візиту до Каїра. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до Москви на переговори з російськими лідерами.

Зазначимо, у Білому домі наразі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів, заявив на брифінгу представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі.