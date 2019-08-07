Мінекології відреагувало на аварію на ТЕС у Дніпрі



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Аварія на ДТЕК у Дніпрі

Державною екологічною інспекцією в Дніпропетровській області надано термінове розпорядження керівництву станції

Придніпровська ТЕС, на якій 5 серпня сталася аварія, уже двічі у 2019 році не допускала Державну екологічну інспекцію в Дніпропетровській області для перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства екології та природних ресурсів України на своїй сторінці у Facebook.

У зв'язку з цим 16 червня і 22 липня були складені акти про недопуск і викликані представники поліції. У зв'язку з інцидентом 5 серпня Державною екологічною інспекцією в Дніпропетровській області надано термінове розпорядження керівництву станції про надання інформації за фактом аварійних ситуацій.

Крім цього надано припис щодо термінового вжиття заходів для недопущення порушень вимог природоохоронного законодавства, у тому числі недопущення перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і погіршення якості атмосферного повітря в санітарно-захисній зоні підприємства.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталася аварія на ТЕС. На Придніпровській ТЕС через пошкодження труби стався викид димових газів і пари, у результаті небо затягнуло чорним димом.