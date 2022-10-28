Орудує маніяк-убивця, розростається кладовище: як живе окупований Маріуполь (фото, відео)  

В Маріуполі сталося понад десяток вбивств жінок, загарбники ж цього «не помічають»

Окупований Маріуполь перетворився на концтабір для своїх мешканців. Рашисти знущаються з людей, в місті немає опалення, світла та води, тож виживати доводиться у напівуцілілих будівлях. При цьому містяни подейкують: у Маріуполі орудує маніяк. При цьому російські пропагандисти цинічно запевняють: в окупованому місті все чудово...

Серійні вбивства

Як розповів радник міського голови Петро Андрющенко, за останній місяць в Маріуполі було не менш 11 випадків насильницької смерті жінок. Вони в основному ставалися в Центральному та Лівобережному районах.

«Що впадає в очі, всі смерті зафіксовано в районах компактного розміщення російських будівельників», – повідомляє Андрющенко.

Розмови та чутки щодо серійних вбивств в Маріуполі не стихають. Подейкують, що не менш шістьох жінок вбито однаковим способом та у всіх відсутні очі. Так звана «поліція» все заперечує.

«Це прямо вказує на пряму підозру в скоєнні саме росіянами відповідних злочинів. Чому? Тому, що жоден поліцай навіть підійти до громадян Росії не може, не те що підозрювати. Через замовчення фактів відсутні будь-які активні дії з пошуку вбивць. Безкарність Росії розповсюджується навіть на насильницькі злочини за умовно мирний час», – каже заступник мера.



Як відомо, до Маріуполя нагнали 15 тисяч робочих із країни-терористки. При цьому криміногенна ситуація в місті різко погіршується. Саме через намагання владнати криміногену ситуацію, протяго останніх тижнів корупс Росгвардії в місті збільшено майже вдвічі.

Життя в нелюдських умовах

На Лівобережжі люди продовжують жити в пошкоджених будинках без тепла. Замість розумного переселення окупанти обіцяють ремонт даху, та при цьому кидають роботу посеред дороги. Відтак життя всередині будівель та на вулиці зрівнялось як за температурою, так і за умовами.

Люди продовжують виживати у підвалах. Навіть адресу називають «вулиця-номер будинку-підвал».

«А в той самий час окупаційна адміністрація разом з «підрядниками» вигадалий новий заробіток: пропонують маріупольцям «викупити» свій будинок від знесення. Достатьно «занести правильному человеку» в оточені гауляйтера Іващенка – і твій дім залишається як є. Нажива на горі маріупольців не зупиняється. Просто Росія», – повідомляє Петро Андрющенко.

«Розбудовується» тільки кладовище...

Знущання над маріупольцями не мають меж. Наприклад, у Маріуполі на вулиці окупанти влаштовують «роздачу безкоштовного хліба»...

Тим часом цвинтар у Маріуполі розширюється, адже смертність зростає. Через відсутність у більшості померлих літніх людей близьких та рідних стає більше й більше безіменних могил...

Нагадаємо, днями російські загарбники у Маріуполі відкрили новий морг, який має площу 7 тис. кв.м. Адже рівень смертності в Маріуполі зберігається надвисоким. В середньому від «природних причин» на 130 тис. населення щотижня гине щонайменше 140-150 людей.