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    Новини

    Співголова Євроради відреагував на ракетний обстріл Києва

    26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиц - Співголова Євроради відреагував на ракетний обстріл Києва
    26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиц
    фото: ДСНС

    Більдт назвав ракетний обстріл Києва «сигналом для G7»

    Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт переконаний, що Москва сьогоднішніми обстрілами Києва подає сигнал саміту «Великої сімки», який 26 червня стартував у Баварії. Про це Більдт написав наи своїй сторінці у Twitter.

    «Важко розцінювати сьогоднішні ракетні удари по житлових кварталах Києва інакше, як навмисну ескалацію», – вказав він.

    Більдт також розглядає цей обстріл як сигнал до зустрічі країн «Великої сімки» (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка відбувається сьогодні.

    Зазначимо, що у Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: росія окупанти Київ Карл Більдт війна обстріл Україна ракета окупація #stoprussia
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    Співголова Євроради відреагував на ракетний обстріл Києва