Співголова Євроради відреагував на ракетний обстріл Києва

Більдт назвав ракетний обстріл Києва «сигналом для G7»

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт переконаний, що Москва сьогоднішніми обстрілами Києва подає сигнал саміту «Великої сімки», який 26 червня стартував у Баварії. Про це Більдт написав наи своїй сторінці у Twitter.

«Важко розцінювати сьогоднішні ракетні удари по житлових кварталах Києва інакше, як навмисну ескалацію», – вказав він.

Більдт також розглядає цей обстріл як сигнал до зустрічі країн «Великої сімки» (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка відбувається сьогодні.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv as anything but a deliberate escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022

Зазначимо, що у Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.