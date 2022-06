Співголова Євроради відреагував на ракетний обстріл Києва

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт переконаний, що Москва сьогоднішніми обстрілами Києва подає сигнал саміту «Великої сімки», який 26 червня стартував у Баварії. Про це Більдт написав наи своїй сторінці у Twitter.

«Важко розцінювати сьогоднішні ракетні удари по житлових кварталах Києва інакше, як навмисну ескалацію», – вказав він.

Більдт також розглядає цей обстріл як сигнал до зустрічі країн «Великої сімки» (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка відбувається сьогодні.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv as anything but a deliberate escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd