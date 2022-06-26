Ракетна атака по Києву: Путін знову прорахувався

Більшість українців хочуть не перемир'я з Росією, а перемоги над рашистами

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Прилеты крылатых ракет в Киев – это продолжение политики терроризма Путина. Ранее он бомбил мирные Харьков и Николаев, Чернигов и Одессу, Волноваху и Львов. Вспомните вокзал в Краматорске и роддом с драмтеатром в Мариуполе. Тактика рашистов не изменилась. Путин засыпает ракетами и бомбами мирных жителей и разрушает инфраструктуру, чтоб сеять смерть и разрушения. Идёт намеренное нагнетание ситуации с целью вызвать такую реакцию украинцев, которая подтолкнет власть к переговорам и подписанию мира не на условиях Украины.

Но Путин просчитался. Большинство украинцев хотят не перемирия с Россией, а Победы над рашистами и жаждут полного освобождения всех ранее захваченных оккупантами территорий. Да, есть небольшой процент тех, кто готов согласиться на условия Кремля, но они являются украинцами лишь номинально, по паспорту

Это не граждане, а жители. Им все равно под каким флагом пилить бюджеты и бухать. А другое их не интересует. Поэтому каждый прилет делает нас злее. Каждый прилет мотивирует нас воевать. Каждый прилет подталкивает нас к тому, чтоб война со временем перешла на территорию РФ. Так и будет.

А пока выдохните и поймите главное, что в Киев прилетело несколько ракет за утро, а на фронте прилеты исчисляются сотнями и тысячами в час. Но мы воююем. Ведь это наша общая война. И мы все должны помнить это. В сентябре 1940 года нацисты сбросили на Лондон 6224 тонны бомб. А всего в ходе бомбежек с сентября 1940 по май 1941 года на Лондон было совершено 85 массированных налетов, и германская авиация сбросила 24 тысячи тонн взрывчатки. Но лондонцы не дрогнули, а британцы не сдались. В итоге коричневая чума была повержена. Рашизм действует по той же методике, но и закончит аквафрешевая холера так же, как и их предшественники. Это не самоуспокоение, а понимание неотвратимости законов истории.

Война не закончилась. И это наша общая война. Поэтому только объединив усилия мы победим. Это нн только красивые слова, но и реальная формула Победы. В единстве наша сила. А рашистский Рейх падет. Мы справимся с этим и наши западные партнёры нам помогут. Верьте в ЗСУ и Залужного! Мы справимся! И вы держитесь!

Джерело: блог Борислава Берези

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