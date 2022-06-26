Нові методички ФСБ: окупантів вчать правильно коментувати війну в Україні

Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна

СБУ перехопила нові методички ФСБ РФ: у них російських чиновників вчать правильно хвалити Володимира Путіна та коментувати війну в Україні. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Документ має примітку «до неухильного використання». Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ.

Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні.

Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна. Адже це він нібито «особисто захистив росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах».

А для більшої переконливості аналітики фсб наводять цілий блок «найчеснішої статистики» про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.

«Росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, «як у них все добре», але правда в тому, що армія РФ вбиває мирних українців», – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у Києві було затримано завідувача відділу секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати. Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.