Міністр охорони здоров'я Литви зустрівся з котячим мером Львова (фото)

Кіт Левчик оселився у Львівській міській раді на початку вересня 2020 року

Сьогодні, 13 листопада, міністр охорони здоров'я Литви Аурімас Печкаускас прибув до Львова. Під час візиту він зустрівся із відомим котом Львова – Левчиком. Про це свідчить фото, яке опублікував мер міста Андрій Садовий.

Котячий мер міста Левчик оселився у Львівській міській раді на початку вересня 2020 року. Працівники мерії врятували його з дерева біля балкона міськради. Про це повідомляє місцеве видання lviv.travel.

Згодом з'ясувалося, що Левчик мешкає на вулиці, тому його поселили у міській раді. Відтоді тварина отримала звання котячого мера міста, а працівники почали вести соцмережі пухнастика.

До того ж про кота львівська письменниця Наталка Малетич написала книгу – «Кіт Левчик і святий Миколай». У якій розповідається казкова історія про кота, який стає мером міста.

Нагадаємо, що 10 жовтня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провели зустріч у Лондоні. Коли вони заходили до резиденції на Даунінг-стріт, 17-річний кіт Ларрі раптово вибіг із будівлі. Цей момент розсмішив політиків.