Литва активно взялась готуватися до можливого нападу з боку Росії

Литва почала встановлювати протитанкові загородження у своїх аеропортах. Нещодавно аналогічні перешкоди з'явилися на кордоні з Калінінградською областю Росії. Але на цьому, як пише польська Gazeta, Вільнюс не зупинився.

Так звані зуби дракона, тобто залізобетонні блоки пірамідальної форми, раніше доставили до Вільнюського аеропорту. Але на цьому Литва не перестає показувати зуби. Незабаром такі самі блоки з'являться в аеропортах Каунас та Паланга на узбережжі. Крім того, збільшиться «щільність» колючого дроту на цих об'єктах.

«Литва продовжує розширювати свої інженерні парки, зараз розміщуючи обладнання в аеропорту Вільнюса, а потім в аеропортах Каунаса і Паланги. Загалом у 27 місцях по всій країні з'являться такі засоби протидії, як блокпости, «зуби дракона», колючий дріт тощо», – підтвердили у литовському Міноборони.

Нагадаємо, Литва зміцнила свій кордон із Калінінградською областю Росії, встановивши захисні редути — спеціальні оборонні споруди, призначені для стримування військових загроз. Литовські збройні сили випробували ці укріплення, використовуючи свою бронетехніку, щоб переконатися в їхній ефективності під час можливої атаки.

Ці кроки спрямовані на підвищення обороноздатності Литви в умовах зростаючої напруги в регіоні, зокрема через загрози з боку Росії.

Зокрема, Міноборони Литви показало відео як бронетехніка випробовує залізні перешкоди. Їх невдовзі встановлять разом із «зубами драконів» на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.