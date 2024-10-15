Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
Литва взялась ставити «зуби дракона», аби протистояти нападу росіян
фото: Міністерство оборони Литви

Литва активно взялась готуватися до можливого нападу з боку Росії  

Литва почала встановлювати протитанкові загородження у своїх аеропортах. Нещодавно аналогічні перешкоди з'явилися на кордоні з Калінінградською областю Росії. Але на цьому, як пише польська Gazeta, Вільнюс не зупинився.

Так звані зуби дракона, тобто залізобетонні блоки пірамідальної форми, раніше доставили до Вільнюського аеропорту. Але на цьому Литва не перестає показувати зуби. Незабаром такі самі блоки з'являться в аеропортах Каунас та Паланга на узбережжі. Крім того, збільшиться «щільність» колючого дроту на цих об'єктах.

«Литва продовжує розширювати свої інженерні парки, зараз розміщуючи обладнання в аеропорту Вільнюса, а потім в аеропортах Каунаса і Паланги. Загалом у 27 місцях по всій країні з'являться такі засоби протидії, як блокпости, «зуби дракона», колючий дріт тощо», – підтвердили у литовському Міноборони.

Нагадаємо, Литва зміцнила свій кордон із Калінінградською областю Росії, встановивши захисні редути — спеціальні оборонні споруди, призначені для стримування військових загроз. Литовські збройні сили випробували ці укріплення, використовуючи свою бронетехніку, щоб переконатися в їхній ефективності під час можливої атаки.

Ці кроки спрямовані на підвищення обороноздатності Литви в умовах зростаючої напруги в регіоні, зокрема через загрози з боку Росії. 

Зокрема, Міноборони Литви показало відео як бронетехніка випробовує залізні перешкоди. Їх невдовзі встановлять разом із «зубами драконів» на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.

 

 

Читайте також:

Теги: росія Міноборони Литва тероборона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Одеської ОВА: Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини
Унаслідок російського удару в передмісті Одеси загинуло подружжя
15 вересня, 01:39
Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес у Росії ще на початку 2021 року
Один із найбільших банків США заявив про повне припинення роботи у Росії
15 вересня, 04:26
На борту зниклого Robinson R66 перебували пілот і два пасажири
У Росії розбився гелікоптер: стало відомо, хто був на борту
17 вересня, 09:46
На території Єйська лунали вибухи
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
29 вересня, 02:45
Дитячий садочок всередині автобуса
​На Херсонщині запрацював «дитсадок на колесах»
6 жовтня, 21:34
Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України
Генштаб підтвердив удар по російському нафтовому терміналу у Феодосії
7 жовтня, 09:20
В Чорному морі перебувають ракетоносії «Калібрів»
Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»
10 жовтня, 07:15
Ситуація на Курщині
У Курчатові на Курщині прогримів потужний вибух
12 жовтня, 04:25
Росіяни під Вугледаром втратили дуже багато професійних військ
«Елітна» бригада морпіхів РФ була майже повністю розгромлена під Вугледаром – ВВС
Вчора, 02:10

Політика

Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну
Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну
Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
Ізраїль слухатиме США, але ухвалюватиме власні рішення щодо Ірану – Нетаньягу
Ізраїль слухатиме США, але ухвалюватиме власні рішення щодо Ірану – Нетаньягу
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
53K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
22K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК
16K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
15K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua