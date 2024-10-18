У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)

10-метровий гігантський кальмар з'явився на пляжі Льянеса у Іспанії

На пляжі Ель-Саблон невеликого містечка в муніципалітеті Льянес (Іспанія) виявили гігантського кальмара завдовжки 10 метрів, пише Antena.

Тварина була виявлена ​​11 жовтня та викликала хвилювання серед місцевих учених. Architeuthis Dux – більш відомого під назвою «гігантський кальмар», дуже важко спостерігати в його природному середовищі, оскільки він живе в глибинах океанів. Він може досягати 17 метрів у довжину і важити 300 кг – це один із найбільших видів кальмарів на планеті. Усього зареєстровано 21 екземпляр, більшість із них живе в Кантабрійському морі.

Гігантського кальмара порівнюють зі знаменитим «кракеном» скандинавської міфології, морськими істотами, які, згідно з легендами, були здатні топити цілі кораблі своїми гігантськими щупальцями. Однак насправді гігантський кальмар відносно нешкідливий для людини, але вживати його в їжу не можна через високий вміст аміаку в його м'язовій масі.

Як пояснює Луїс Ларіа, президентка Спілки з вивчення та захисту морських видів, це дуже рідкісна подія. «Ці тварини живуть у великих глибинах океану, у таких районах біля узбережжя Астурії, тому винятковим є те, що вони опиняються на мілині на таких пляжах», – сказала Ларія.

Кантабрійське море – одне з небагатьох місць на Землі, де мешкають ці тварини. Саме тому воно викликає інтерес вчених, які вивчають цей вид кальмарів. Як і чому кальмар опинився на мілині у Льянесі, поки що не встановлено. Біологи припускають, що причиною можуть бути зміни в океанських течіях або зміни в умовах підводних екосистем.

Нагадаємо, невдовзі в європейських морях можуть вперше почати вирощувати перли, оскільки італійські фермери, які займаються вирощуванням устриць, прагнуть використати несподівану можливість, надану швидким потеплінням Середземного моря. Наприкінці 2023 року перші екземпляри Pinctada radiata, перлинної устриці, що походить з Червоного моря, були помічені у затоці Поетів, популярній туристичній зоні близько за 100 км від Генуї на північно-західному узбережжі Італії.