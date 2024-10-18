Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На пляжі Іспанії помічено величезного кальмара завдовжки 10 метрів
Фото: Antena

10-метровий гігантський кальмар з'явився на пляжі Льянеса у Іспанії 

На пляжі Ель-Саблон невеликого містечка в муніципалітеті Льянес (Іспанія) виявили гігантського кальмара завдовжки 10 метрів, пише Antena.

Тварина була виявлена ​​11 жовтня та викликала хвилювання серед місцевих учених. Architeuthis Dux – більш відомого під назвою «гігантський кальмар», дуже важко спостерігати в його природному середовищі, оскільки він живе в глибинах океанів. Він може досягати 17 метрів у довжину і важити 300 кг – це один із найбільших видів кальмарів на планеті. Усього зареєстровано 21 екземпляр, більшість із них живе в Кантабрійському морі.

Гігантського кальмара порівнюють зі знаменитим «кракеном» скандинавської міфології, морськими істотами, які, згідно з легендами, були здатні топити цілі кораблі своїми гігантськими щупальцями. Однак насправді гігантський кальмар відносно нешкідливий для людини, але вживати його в їжу не можна через високий вміст аміаку в його м'язовій масі.

Як пояснює Луїс Ларіа, президентка Спілки з вивчення та захисту морських видів, це дуже рідкісна подія. «Ці тварини живуть у великих глибинах океану, у таких районах біля узбережжя Астурії, тому винятковим є те, що вони опиняються на мілині на таких пляжах», – сказала Ларія.

У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото) фото 1

Кантабрійське море – одне з небагатьох місць на Землі, де мешкають ці тварини. Саме тому воно викликає інтерес вчених, які вивчають цей вид кальмарів. Як і чому кальмар опинився на мілині у Льянесі, поки що не встановлено. Біологи припускають, що причиною можуть бути зміни в океанських течіях або зміни в умовах підводних екосистем.

Нагадаємо, невдовзі в європейських морях можуть вперше почати вирощувати перли, оскільки італійські фермери, які займаються вирощуванням устриць, прагнуть використати несподівану можливість, надану швидким потеплінням Середземного моря. Наприкінці 2023 року перші екземпляри Pinctada radiata, перлинної устриці, що походить з Червоного моря, були помічені у затоці Поетів, популярній туристичній зоні близько за 100 км від Генуї на північно-західному узбережжі Італії.

Читайте також:

Теги: пляжі Іспанія тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальний тираж марок складе 600 тис. примірників
«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин
20 вересня, 19:12
За словами консула Генерального консульства України в Барселоні, важливо, щоб у цей час українське слово звучало різними мовами на всіх континентах
Україна вперше візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку в Іспанії
21 вересня, 15:03
Збірна Іспанії здобула перемогу над Німеччиною на 119-й хвилині
УЄФА визнала суддівську помилку, яка вплинула на визначення переможця Євро-2024
23 вересня, 16:55
Квадробіка – трендовий виток субкультури, що поєднує фізичну активність та імітацію рухів і звуків свійських і диких тварин
Квадробери, теріантропи та фуррі: що треба знати про нову молодіжну субкультуру
25 вересня, 20:00
Борисову загрожує до десяти років позбавлення волі
Замість служби поїхав на Сейшельські острови: в суд передали справу ексвійськкома Борисова
8 жовтня, 10:42
Росіяни рекламують відпочинок у Північній Кореї
У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян
6 жовтня, 10:57
Поліцію Києва на турнірі представляв бельгійська вівчарка малінуа Базз
Столичного пса Базза визнано кращим із пошуку вибухівки (фото)
15 жовтня, 23:04
Кіт Патрон, який мешкає у посольській резиденції Андрія Мельника у Бразилії
«Без нього було б дуже важко». Український посол у Бразилії показав свого пухнастого помічника
15 жовтня, 22:00
Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху
Столична влада закликала киян ретельно оглядати свої транспортні засоби перед початком руху
Сьогодні, 11:21

Курйоз

У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)
У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів
Прийняв за сміття. Працівник музею в Нідерландах випадково викинув артоб'єкт
Прийняв за сміття. Працівник музею в Нідерландах випадково викинув артоб'єкт
У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини
У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини
BBC скасувала інтерв’ю з Борисом Джонсоном через «прикру помилку»
BBC скасувала інтерв’ю з Борисом Джонсоном через «прикру помилку»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
18K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
15K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
14K
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву
13K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна

Новини

Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Сьогодні, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua