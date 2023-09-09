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Борис Джонсон зустрівся із Котячим мером Львова: кумедне фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Борис Джонсон зустрівся із Котячим мером Львова: кумедне фото
Борис Джонсон похвалив кота за good job
фото: Львівська міська рада

Експрем’єр-міністр Великої Британії побачився з котом Левчиком, який є талісманом Ратуші

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 9 вересня перебуває з візитом в Україні, зустрівся з «Котячим мером Львова». Відповідну світлину опублікувала Львівська міська рада.

На знімку Борис Джонсон тримає кота Левчика, котрий є талісманом Ратуші.

«Добрий день Everybody! Борис хвалив мене за good job, ну і я його теж», – ідеться у підписі під фото.

Борис Джонсон зустрівся із Котячим мером Львова: кумедне фото фото 1

Як відомо, на початку вересня 2020 року в мерії Львова поселився кіт на ім'я Левчик, який швидко став популярний в мережі та отримав звання котячого мера міста.

Нагадаємо, Джонсон прибув в Україну з неоголошеним візитом 8 вересня. Джонсон разом із Зеленським сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Президент подякував експрем’єру за його підтримку України.

За даними ЗМІ, Джонсон вже відвідав обласний центр реабілітаційної медицини. Він оглянув лікарню, побував у приміщеннях, де проводять ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти ще більше поранених бійців.

Своєю чергою, наші військові дякували колишньому прем'єр-міністру Великобританії за потужну особисту підтримку та усього британського народу.

До слова, нещодавно Борис Джонсон похизувався ефектною вишиванкою від українського бренду.

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Теги: міністр Борис Джонсон військові президент

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