У Львові запрацює мовний патруль? Відповідь Садового

Львівський мер пояснив, як влада спонукає містян говорити українською

Львів не потребує мовних патрулів, адже вже є найбільш українськомовним містом. Таку заяву зробив мер міста Андрій Садовий в інтерв’ю rbc.ua.

Міський голова Львова прокоментував ініціативу мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо мовних патрулів.

«Так багато ініціатив, просто, можливо, люди мають трошки більше вільного часу на такі речі. У нас нема такої проблеми. Ми якось стараємось проводити роз'яснювальну роботу. Є мовний омбудсмен у нашій державі, вони молодці, звертають увагу урядникам на дотримання закону. Є інші омбудсмени, стараємося з ними всіма співпрацювати, а вводити ще якісь окремі...», – зауважив Садовий.

На його переконання, Львову мовний патруль не потрібний.

«Я не бачу таких необхідностей на сьогодні, тому що Львів є найбільше в світі українськомовне місто. І ще раз наголошую: наша сила в тому, щоби любов'ю переформатувати людей і робити їх союзниками», – підкреслив мер.

Нагадаємо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляв, що в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори. Так місто збирається протидіяти поширенню російської мови.

До слова, на сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція щодо звільнення з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створення мовної поліції.

Раніше мовна активістка, дитяча письменниця Лариса Ніцой у коментарі «Главкому» назвала три ключові причини, через які погіршилась статистика використання школярами державної мови. Насамперед це відсутність панування ідеї серед влади, що українська мова є важливою, а також допущені помилки у законодавстві.