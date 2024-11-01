Львівська обласна лікарня запровадила платне транспортування «швидкою»: скільки коштує

Вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до лікарні залежить від відстані

З 1 листопада Львівська обласна клінічна лікарня впровадила платну послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги. Про це йдеться на фейсбук-сторінці медичного закладу.

«Відділення екстреної медичної допомоги багатопрофільної ЛОКЛ започатковує важливу ініціативу: у звʼязку із необхідністю забезпечення медичного транспортування пацієнтів вводимо послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги відділення екстреної медичної допомоги нашої обласної лікарні!», – йдеться у повідомленні.

Місце видання lviv.media з'ясувало, що вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до лікарні залежить від відстані:

У межах міста така послуга коштуватиме 1 тис. грн.

У межах області на відстані 60 км від Львова – 2 тис. 005 грн.

На відстань 120 км від міста – 4 тис. 010 грн.

Певна категорія пацієнтів може отримати таку послугу безкоштовно:

Люди з інвалідністю I групи,

учасники бойових дій,

діючі військові,

ВПО,

особи, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Зазначається, що лікарня не має дитячого відділення, тому виїздити на виклики та госпіталізовувати зможуть лише дорослих від 18 років.