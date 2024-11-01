Львівська обласна лікарня запровадила платне транспортування «швидкою»: скільки коштує
Вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до лікарні залежить від відстані
З 1 листопада Львівська обласна клінічна лікарня впровадила платну послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги. Про це йдеться на фейсбук-сторінці медичного закладу.
«Відділення екстреної медичної допомоги багатопрофільної ЛОКЛ започатковує важливу ініціативу: у звʼязку із необхідністю забезпечення медичного транспортування пацієнтів вводимо послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги відділення екстреної медичної допомоги нашої обласної лікарні!», – йдеться у повідомленні.
Місце видання lviv.media з'ясувало, що вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до лікарні залежить від відстані:
- У межах міста така послуга коштуватиме 1 тис. грн.
- У межах області на відстані 60 км від Львова – 2 тис. 005 грн.
- На відстань 120 км від міста – 4 тис. 010 грн.
Певна категорія пацієнтів може отримати таку послугу безкоштовно:
- Люди з інвалідністю I групи,
- учасники бойових дій,
- діючі військові,
- ВПО,
- особи, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.
Зазначається, що лікарня не має дитячого відділення, тому виїздити на виклики та госпіталізовувати зможуть лише дорослих від 18 років.
Коментарі — 0