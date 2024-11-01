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Львівська обласна лікарня запровадила платне транспортування «швидкою»: скільки коштує

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Львівська обласна лікарня запровадила платне транспортування «швидкою»: скільки коштує
Безплатне транспортування «швидкою» буде доступне низці пільгових категорій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до лікарні залежить від відстані

З 1 листопада Львівська обласна клінічна лікарня впровадила платну послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги. Про це йдеться на фейсбук-сторінці медичного закладу.

«Відділення екстреної медичної допомоги багатопрофільної ЛОКЛ започатковує важливу ініціативу: у звʼязку із необхідністю забезпечення медичного транспортування пацієнтів вводимо послугу медичних транспортувань бригадою швидкої медичної допомоги відділення екстреної медичної допомоги нашої обласної лікарні!», – йдеться у повідомленні.

Місце видання lviv.media з'ясувало, що вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до лікарні залежить від відстані:

  • У межах міста така послуга коштуватиме 1 тис. грн.
  • У межах області на відстані 60 км від Львова – 2 тис. 005 грн.
  • На відстань 120 км від міста – 4 тис. 010 грн.

Певна категорія пацієнтів може отримати таку послугу безкоштовно:

  • Люди з інвалідністю I групи,
  • учасники бойових дій,
  • діючі військові,
  • ВПО,
  • особи, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Зазначається, що лікарня не має дитячого відділення, тому виїздити на виклики та госпіталізовувати зможуть лише дорослих від 18 років.

 

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Теги: Львів лікар лікарня гроші

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