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У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця
З кожним місяцем вагітності жінці ставало все важче дихати
фото: Перше медоб’єднанні Львова

Розмір утвору сягав майже 4 сантиметрів

У Львові медики діагностували пухлину серця у 33-річної вагітної жінки, яка давно мріяла стати мамою. Про це повідомило Перше медоб’єднанні Львова.

Медики розповіли, що під час спостереження за вагітністю жінки акушерку-гінекологиню насторожила задишка пацієнтки – вона виникала навіть у стані спокою. Попри лише початок ІІ триместру, Ірина заледве піднімалася сходами на другий поверх. Задишка та важкість у грудях з’являлися також під час виконання звичайних хатніх справ.

Жінку скерували на дообстеження у кардіологів. Виявилося, що у серці Ірини міксома – пухлина лівого передсердя. Розмір утвору сягав майже 4 сантиметрів. Вагітну, яка перебувала на 4-му місяці вагітності, ця звістка приголомшила. Однак вона вирішила довіритися лікарям і слідувати їхнім рекомендаціям. Медики вирішили дати жінці змогу доносити дитину, а вже після пологів – братися за видалення пухлини.

«З кожним місяцем вагітності Ірині ставало все важче дихати. Попри це, вона мріяла про природні пологи. Втім спеціалісти все ж ухвалили рішення про плановий кесарів розтин. На операції були присутні і кардіохірурги та пильно стежили за серцевими показниками породіллі. Дівчинка народилася доношеною та здоровою, вагою 3390 г та 52 см на зріст. А її мама, на радість лікарям, перенесла кесарів без жодних ускладнень», – розповіли лікарі. 

Кардіохірурги вирішили не видаляти пухлину одразу після пологів, щоб Ірина мала змогу погодувати дитину грудним молоком хоча б до 6 місяців.

«Коли донечка підросла і почала бути більш активною, до Ірини повернулися задишка та тяжкість у грудях. Відкладати хірургічне втручання далі вже було неможливо. На час операції минуло 8 місяців від пологів», – йдеться у повідомленні медоб’єднання.

Операція з видалення пухлини серця минула успішно, а 3 місяці потому лікарі констатували, що міксоми більше немає, серце пацієнтки здорове і вона знову може вільно дихати на повні груди.

Нагадаємо, 39-річний захисник Володимир Кирсанов із Житомира не міг їсти після надважкої подвійної мінно-вибухової травми: уламки посікли все його тіло, але найбільше понівечили обличчя. Військовослужбовець пробув у комі 19 днів.

 

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Теги: Львів пологи вагітність

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