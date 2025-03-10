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Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
Офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Укргідрометцентр наголошує на неприпустимості поширення недостовірної та маніпулятивної інформації про погодні умови

У мережі поширилася інформація, що наступного тижня Україну накриє ураган, що може призвести до великих руйнувань. Однак ці дані не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр

«Український гідрометеорологічний центр наголошує на неприпустимості поширення недостовірної та маніпулятивної інформації про погодні умови. Звертаємо увагу, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів», – наголошують синоптики.

Синоптики зауважують, що уповноваженим органом для надання офіційних попереджень про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні є Український гідрометеорологічний центр. Уся актуальна інформація про прогнози та попередження доступна на офіційних ресурсах центру:

«Використання клікбейтних заголовків та емоційно забарвлених тверджень сприяє поширенню необґрунтованої паніки серед населення, що в умовах загального інформаційного навантаження є вкрай безвідповідальним кроком. Закликаємо представників медіа відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації та не вводити громадськість в оману некоректними інтерпретаціями прогнозів».

Нагадаємо, що 10 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів. В Україну надходитиме тепле повітря південно-східними та південними потоками. Однак безхмарними ночами мінімальна температура подекуди ще може знижуватися до слабких мінусів.

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Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди Україна українці

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