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В Україні потеплішає до +17°: прогноз погоди на 7 березня

glavcom.ua
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В Україні потеплішає до +17°: прогноз погоди на 7 березня
Прогноз погоди на 7 березня
фото: glavcom.ua

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність

У п'ятницю, 7 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні над територією України продовжить панувати тепла повітряна маса. Погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску, тож опадів не очікується, вітер послабшає.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 12-17° тепла.

В Україні потеплішає до +17°: прогноз погоди на 7 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів. 
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°; У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

До слова, онлайн-видання «Главком» створило спеціальний довідник, що стане вашим надійним помічником у виборі ідеального часу для відвідування салону краси.

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Теги: прогноз погоди вітер погода

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