Міноборони цьогоріч готує особливий сюрприз для росіян

Олексій Резніков розкрив подробиці проєкту відомства

У 2023 році Сили оборони, ймовірно, можуть застосувати проти російських загарбників оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан» української розробки. Про це заявив чинний очільник Міністерства оборони Олексій Резніков у інтерв’ю Liga.net

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За словами Резнікова, програма уже має виконані елементи і зовсім скоро зможе працювати у необхідному напрямку. Подробиць міністр не розкрив, однак запевнив, що план має доволі оптимістичні прогнози.

«Я персонально нещодавно був на виробництві й дивився на окремі елементи цієї програми, тому оптимістично дивлюсь і на реалізацію цього плану», – заявив Резніков.

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Улітку 2022 року «Укроборонпром» повідомив про активну роботу над програмою «Сапсана». Тоді там заявили, що мають на розробці ракетну, бронетанкову та радарну держпрограми, результатами якої «Україна оборонятиметься, відвойовуватиме та захищатиме свої землі у середньо- та довгостроковій перспективі».

Нагадаємо, розробки багатофункціонального оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» розпочалися у 2006 році. Проєкт часто заморожували через нестачу фінансування та політичні баталії, а у 2021 році тодішній очільник Міністерства оборони України Андрій Таран заявив про готовність проєкту на 80%.

Балістична ракета ОТРК «Сапсан» зі стартовою масою у 4300 кг має супутникову та інерційну систему навігації на маршовій ділянці траєкторії. Також ракета може оснащуватись оптико-електронною чи радіолокаційною головкою самонаведення. Це дозволяє знищувати ціль з максимально можливою точністю, бо вона не залежить від роботи супутникового каналу навігації, який може бути заглушений засобами РЕБ.

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Варто зазначити, що український ракетний проект «Сапсан» створювався спільними зусиллями ДКБ «Південне» та Південмаш. Нову оперативно-тактичну ракету планувалося прийняти на озброєння у Сухопутних військах та у Військовому флоті після 2011 року. Дальність польоту ракети має перевищувати 280 км.