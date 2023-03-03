Як Україні отримати більше західної зброї
Світ поважає сильних та рішучих
Тільки почали лупашити по території самі розумієте кого своїми дронами, аж раптом починають з'являтися літаки, які нам готові передавати без будь яких умов типу «треба проконсультуватися з партнерами по НАТО».
Нагадує мені історію, як Франція та США попереджали Ізраїль, що ні в якому разі не можна починати Шестиденну війну у 1967 році, погрожуючи неприємностями. Після того, як Ізраіль не послухав, то раптом США оголосили, що готові продати 50 літаків, хоча до цього 20 років майже нічого подібного йому не продавали.
Світ поважає сильних та рішучих.
Не здивуюсь, якщо після тривалих обстрілів території самі розумієте кого і розуміння, що Україна може виграти навіть за такої допомоги, зброя піде потоком, щоб зафіксувати, хто більше всіх допогав.
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