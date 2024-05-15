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Міноборони Латвії дало рекомендації громадянам, як діяти у разі окупації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Латвії дало рекомендації громадянам, як діяти у разі окупації
Міністерство Латвії радить не співпрацювати з окупантами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо
фото з відкритих джерел

Громадянам дають поради, що робити під час обстрілів, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога

Міноборони Латвії опублікувало буклет під назвою «Що робити в разі війни», в якому дали поради, як діяти під час бойових дій та ймовірної окупації. Про це повідомляє Delfi.

У буклеті на 93 сторінки є різні теми, пов'язані із діями у разі війни.

Так, громадянам дають поради, що робити під час обстрілів, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога. Також там розповідають, як практично допомогти обороні держави.

«Уникайте контактів із солдатами окупаційних сил і не наражайте своє життя на небезпеку провокативною поведінкою, наприклад, відкритою зйомкою або фотографуванням, прицілом зі схожого на зброю предмета, публічним проявом непокори», – цитує одну із рекомендацій видання.

Експерти радять не довіряти інформації у ЗМІ, яку транслюватимуть окупанти, оскільки ця пропаганда буде створена з метою поширення неправдивої інформації та залякування. Натомість слід переконатися, що доступні перевірені джерела інформації.

У буклеті міноборони зазначається, що допомогти покласти край окупації можна, використовуючи методи ненасильницького опору, організованого та систематичного протистояння ворогу.

Міністерство радить не співпрацювати з окупантами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо.

Також радять не давати інтерв'ю представникам окупаційної влади, не дозволяти себе знімати на фото чи відео. 

Раніше повідомлялося, що Латвія надасть €10 млн на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

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Теги: Латвія Міноборони окупація

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