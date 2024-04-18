Де і ким працюють українські біженці у Латвії: офіційні дані

Стало відомо, що у Латвії працює 8700 українських біженців

З початку цього року в Латвії як працівники офіційно було зареєстровано 8700 громадян України. Про це із посиланням на Центральне статистичне управління країни пише Baltijas Balss.

Найчастіше громадяни України працюють у промисловості – 22,8%, у сфері розміщення та громадського харчування – 13,3%, а також у торгівлі, авто- та моторемонті – 13%. При цьому 11,1% зайняті у сфері фінансів, страхування, наукових, адміністративних послуг та операцій з нерухомістю, а 9% – у будівництві.

Статистичне бюро також зазначає, що 38,7% цих людей зайняті у простих професіях, таких як прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, кухонні робітники, рознощики товарів та інші, тоді як 16,1% – кваліфіковані робітники та ремісники, 14,8% – працівники сфери обслуговування та продажу, 12,7% – старші фахівці та фахівці та 0,9% – менеджери.

Станом на 1 січня 2024 року у навчальних закладах зареєстровано 4 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту у Латвії.

До слова, уряд Латвії виділить Фонду соціальної інтеграції 4,4 млн. євро на курси для українських біженців. Ці кошти витратять у 2024 році на навчання мови, історії, культури та інтеграційних заходів. Про це пише bnn-news.com.

У Міністерстві культури Латвії зазначили, що минулого року уряд затвердив план діяльності та надання підтримки українським біженцям на 2024 рік.

Українцям запропонують курси культурної інтеграції, які включатимуть історію Латвії, культурний простір, курс державної мови (20 годин), мовні клуби, державні та муніципальні послуги, заходи щодо полегшення інтеграції до латвійського суспільства, наприклад табори, семінари, культурні, спортивні та спільні заходи для сімей. На це у 2024 році у бюджеті заплановано 4, 4 млн євро.