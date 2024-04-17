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Скандал в Агенції оборонних закупівель: керівниця держпідприємства відреагувала на присутність ексрегіонала у команді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Скандал в Агенції оборонних закупівель: керівниця держпідприємства відреагувала на присутність ексрегіонала у команді
Директорка Агенції оборонних закупівель Міноборони Марина Безрукова заявила, що до Агенції оборонних закупівель має бути повна довіра
фото: Maryna Bezrukova/Facebook

Марина Безрукова повідомила, що ексрегіонал Дмитро Волошенков прийшов у Агенцію задовго до її призначення, у червні 2023 року, як менеджер з зовнішньоекономічної діяльності

Дмитро Волошенков, який є ексрегіоналом та учасник одеського «Антимайдану», працевлаштувався в Агенцію оборонних закупівель. Таку інформацію він вказав на своїй сторінці у Facebook. Керівниця держпідприємства «Агенція оборонних закупівель» Марина Безрукова заявила, що для неї лишається незрозумілим, чому попередній політичний досвід Волошенкова та позиція в часи Революції Гідності не були враховані як вагомі ризики. Відповідні думки вона написала у Facebook.

«До Агенції оборонних закупівель має бути повна довіра. Передусім довіра нашого суспільства, зокрема наших військових, для яких ми працюємо. Це те, заради чого я сюди прийшла. І я абсолютно поділяю суспільне несприйняття, що люди з проросійським бекграундом працюють в Агенції оборонних закупівель», – йдеться у дописі.

Марина Безрукова наголосила, що Дмитро Волошенков прийшов у Агенцію задовго до її призначення, у червні 2023 року, як менеджер з зовнішньоекономічної діяльності. 

«Для мене лишається незрозумілим, чому попередній політичний досвід Дмитра та позиція в часи Революції Гідності не були враховані як вагомі ризики. Тому мною ініційовано внутрішнє розслідування щодо повноти спеціальної перевірки, яку він проходив при працевлаштуванні в Агенцію», – написала директорка Агенції.

Безрукова зазначила, що найближчими днями Дмитра Волошенкова буде звільнено. За її словами, сьогодні подано звернення в правоохоронні органи з запитом на його додаткову перевірку.

Нагадаємо, що Дмитро Волошенков є сином Бориса Волошенкова, генерала СБУ у відставці, колишнього першого заступника голови Одеської облдержадміністрації. За часів Януковича Волошенков-молодший очолював міську організацію Партії регіонів.

Під час Революції Гідності Дмитро Волошенков фігурував у проросійських пропагандистських ЗМІ як учасник так званого «Антимайдану», сепаратистського руху, який переслідував патріотів та підтримував бойові дії «Беркуту» та створення «одеської автономії».

14 січня 2021 року Волошенков очолив департамент європейської та євроатлантичної інтеграції Мінстратегпрому. Через два дні був звільнений, адже потрапив під дію закону про люстрацію. Але Одеський окружний адміністративний суд поновив його на посаді.

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Теги: держзакупівлі Україна автомайдан Міноборони Майдай Незалежності

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