Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля: як його покарали
Як пояснив чоловік, перед явкою до військкомату він напився, через що на наступний день почував себе погано
фото з відкритих джерел

Військовозобов'язаний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення

На Хмельниччині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, оскільки той не зміг прибути до територіального центру комплектування через похмілля. Про це йдеться у вироку Красилівського районного суду.

Зазначається, що його спершу засудили до трьох років тюрми, проте покарання було змінено на рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, військовозобов'язаний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 336 КК України.

Як пояснив сам чоловік, перед явкою до військкомату він напився, через що на наступний день почував себе погано. Тому він не з'явився за викликом та не повідомив про це представника ТЦК. У злочині військовозобов'язаний покаявся та готовий служити й захищати Україну.

«Своєю чергою представник ТЦК під час судового засідання розповів, що влітку 2023 року роздавав бойові повістки громадянам. Обвинувачений теж отримав таку повістку, за отримання якої він розписався особисто. Також йому пояснили, яке покарання може чекати на чоловіка, якщо він не з'явиться до ТЦК для отримання бойової повістки», – мовиться у повідомленні.

Обставинами, які зменшують рівень покарання обвинуваченого, визнали щире каяття та визнання своєї провини.

Раніше на Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Читайте також:

Теги: чоловік Верховна Рада Міноборони закон законопроєкт мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік не оформив батьківство заради соцвиплат, тому й отримав повістку
На Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей: чому він отримав повістку
Вчора, 16:24
Син екссудді Іван Аблов
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
Вчора, 11:28
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
26 квiтня, 16:19

Суспільство

На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля: як його покарали
На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля: як його покарали
Яка категорія українців може достроково вийти на пенсію – роз’яснення
Яка категорія українців може достроково вийти на пенсію – роз’яснення
Мобілізація українців з інвалідністю: кого можуть призвати до ЗСУ з 1 травня
Мобілізація українців з інвалідністю: кого можуть призвати до ЗСУ з 1 травня
Вивів роту солдат з мінного поля. Згадаймо Павла Романенка
Вивів роту солдат з мінного поля. Згадаймо Павла Романенка
Мінсоцполітики: Сучасним українцям доведеться довше працювати в старості
Мінсоцполітики: Сучасним українцям доведеться довше працювати в старості
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
51K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
32K
Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити
27K
«Я знаю цих людей особисто». Журналіст Цимбалюк пояснив, чому не варто сміятися з російських ток-шоу
7639
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
7048
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Сьогодні, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Сьогодні, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua