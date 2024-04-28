На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля: як його покарали

Як пояснив чоловік, перед явкою до військкомату він напився, через що на наступний день почував себе погано

Військовозобов'язаний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення

На Хмельниччині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, оскільки той не зміг прибути до територіального центру комплектування через похмілля. Про це йдеться у вироку Красилівського районного суду.

Зазначається, що його спершу засудили до трьох років тюрми, проте покарання було змінено на рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, військовозобов'язаний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 336 КК України.

Як пояснив сам чоловік, перед явкою до військкомату він напився, через що на наступний день почував себе погано. Тому він не з'явився за викликом та не повідомив про це представника ТЦК. У злочині військовозобов'язаний покаявся та готовий служити й захищати Україну.

«Своєю чергою представник ТЦК під час судового засідання розповів, що влітку 2023 року роздавав бойові повістки громадянам. Обвинувачений теж отримав таку повістку, за отримання якої він розписався особисто. Також йому пояснили, яке покарання може чекати на чоловіка, якщо він не з'явиться до ТЦК для отримання бойової повістки», – мовиться у повідомленні.

Обставинами, які зменшують рівень покарання обвинуваченого, визнали щире каяття та визнання своєї провини.

Раніше на Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.