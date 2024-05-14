Латвія надасть €10 млн на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Цього і в наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту

Також влітку Україні поставлять чергову партію дронів

Уряд Латвії на закритому засіданні ухвалив рішення про виділення €10 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомили журналістам після засідання прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс, передає портал Delfi.

Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

Говорячи про діяльність очолюваної Латвією і Великою Британією коаліції дронів, Спрудс нагадав, що нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 дронів. На червень заплановано відправлення другої партії, що складається з приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції заявили про фінансування в розмірі понад півмільярда євро на закупівлю дронів.

Цього і в наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це €112 млн, додав міністр.

Нагадаємо, уряд Латвії погодив передачу Україні нового пакету військової допомоги. Йдеться, зокрема, про дрони та протиповітряну оборону. Про це повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

«Уряд щойно схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості», – зазначила посадовиця.

До слова, Латвія планує передавати Україні дрони власного виробництва. Те ж стосується і радіолокаційних систем захисту.