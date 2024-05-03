Латвія риє глибокі протитанкові рови на кордоні з Росією та Білоруссю

Латвійська армія почала копати рови біля кордону

Латвія вирішила вирити протитанкові рови на кордоні з Росією та Білоруссю у рамках спорудження загальної лінії оборони країн Балтії. Про це пише видання lsm.lv.

За його даними, роботи над першими укріпленнями ведуться лише за 1 км від кордону з Росією, недалеко від прикордонного пункту Терехово. «Тут ми перекопуємо дорогу і робимо протитанковий рів, щоб цією дорогою в разі потреби не було можливості пересуватися транспорту. У тому числі танкам», – розповів латвійський інженер та полковник-лейтенант Каспар Лаздіньш.

Він зазначив, що лінія оборони споруджується з урахуванням природного ландшафту, включаючи річки, болота та ліси. Після того, як рови будуть викопані, на кордоні розмістять зуби дракона – пірамідоподібні бетонні надовби, додав Лаздіньш.

Інженер також не виключив облаштування мінних полів на російсько-латвійському кордоні, але лише в тому випадку, якщо між двома країнами розпочнеться війна. «Поки йдеться про перешкоди без застосування вибухових речовин», – зазначив він.

У березні уряд Латвії затвердив план військового зміцнення та заходів проти мобільності на східному кордоні республіки. Протяжність кордону Латвії із Росією становить 283,6 км. Балтійська країна почала будувати перепони у прикордонній зоні ще у 2015 році, але у 2019-му проект звернули через порушення кримінальної справи про шахрайство щодо компанії Igate, яка вела будівництво.

На початку цього року Міноборони Естонії оголосило, що країни Балтії досягли домовленості про облаштування на кордоні з Росією загальної лінії оборони. Однією з цілей створення «зони, яка складається з різних оборонних споруд», стане «захист від військової загрози», пояснили в естонському військовому відомстві.

Крім цього, Естонія вирішила збудувати близько 600 бетонних бункерів на східному кордоні. Кожен бункер, розрахований на десять осіб, буде здатний витримувати пряме влучення снаряда калібру 152 мм та захистити військових від вогню та уламків. Більшість бункерів будуть розташовані в Іда-Вірумаа та на південному сході Естонії, частина об'єктів перебуватиме біля Чудського озера.

«Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми маємо бути готовими», – зазначав віце-канцлер Міноборони Естонії Кайдо Тійтус.

Раніше Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» заявила новопризначений міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. Останнім часом Україна отримувала зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Однак, за словами Браже, такий підхід уже змінюється.