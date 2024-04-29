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Латвія передала Україні енергетичне обладнання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Латвія передала Україні енергетичне обладнання
Транспортні витрати на доставку вантажу були покриті Євросоюзом
фото: Delfi

До пакету допомоги увійшов трансформатор, який раніше використовували на Ризькій ГЕС

Акціонерне товариство Latvenergo передало Україні пакет допомоги з обладнанням для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це пише Delfi.

До пакету допомоги увійшли трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного масла.

«З постачанням високовольтного трансформатора, масла і компресора жителям України буде надана допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання і теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе», – заявив адміністративний директор Latvenergo Арніс Кургс.

Із доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати були покриті Євросоюзом.

Нагадаємо, уряд Латвії має намір допомогти Збройним силам України у зміцненні системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час брифінгу 22 квітня.

Раніше Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої країни. Він передбачає виділення данським урядом €420 млн.

Як повідомлялося, Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС.

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Теги: енергетика Латвія Україна

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