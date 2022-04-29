Росіяни викрали скіфське золото з музею окупованого Мелітополя

Цінні артефакти музейники сховали у надійному місці, але окупанти знайшли їх за допомогою місцевих зрадників

Цінні артефакти музейники сховали у надійному місці, але окупанти знайшли їх за допомогою місцевих зрадників

Колаборанти допомогли розграбувати музей

У Мелітопольському краєзнавчому музеї окупанти викрали скіфське золото. Унікальну колекцію IV ст. до н.е. працівники музею сховали у надійному місці, коли розпочалась війна і регіон опинився під контролем російських військових. Місцеві колаборанти допомогли росіянам розшукати історичні цінності. І наразі невідомо, куди вони його відвезли та заховали, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Надходить інформація про те, що військові РФ захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей. Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя», – повідомили також у Запорізькій ОВА.

Видання Мелітополь.City зазначає, що міська адміністрація та працівники музею сховали колекцію скіфського золота ще у лютому. Від того часу російські військові і місцеві колаборанти активно його шукали.

«У проросійських пабліках показали відео, як призначений росіянами директором Євген Горлачов розповідає, що його однодумці потратили багато сил та енергії, щоб знайти скіфське золото, яке було сховано співробітниками музею. Насправді місцезнаходження колекції видали колаборанти», – повідомляє місцеве видання.

Колаборант Євген Горлачов, якого окупанти призначили новим директором музею (фото Ріа Мелітополь)

Вони заявили, що колекція буде виставлена в музеї, але що буде з нею після відходу окупантів – страшно подумати. Вчені наголошують, що як дорогоцінний метал скіфське золото не має вагомого значення, але як історичний артефакт – безцінне.

Журналісти зазначають, що це вже друга спроба росіян привласнити мелітопольську колекцію скіфського золота. Археологи виявили його у випадково віднайденому місцевим мешканцем скіфському кургані в Мелітополі у 1954 році. Тоді у кургані знайшли унікальні золоті вироби – монети та прикраси, а також грецько-скіфську торевтику (чеканку) із зображенням Ахілла. Цей виріб був подарунком скіфам від греків, він вважається однією з найцінніших археологічних знахідок на територій України. Його планували передати в Ермітаж у Санкт-Петербург, але українські вчені добилися створення власного музею у Києві – Музею історичних коштовностей України і саме там зараз зберігається ця чеканка. Частина мелітопольської колекції все ж передали в Росію.

Місцеве видання Ріа Мелітополь наголошує, що у випадку зникнення колекції з музею вина буде лежати безпосередньо на колаборанту Євгену Горлачову, якого окупанти призначили директором музею: «Щодо Євгена Горлачова, цей персонаж допомагав Євгену Балицькому в організації реконструкції подій на лінії прориву «Вотан». Тому його призначення на посаду директора цілком зрозуміле. У разі зникнення колекції з музею вже зрозуміло, хто сяде у в'язницю».

Нагадаємо, що окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського.



